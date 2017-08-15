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FETÖ'nün Çine'deki yapılanmasına ilişkin dava

- FETÖ/PDY'nin Aydın'ın Çine ilçesindeki yapılanmasına ilişkin, 26'sı tutuklu 34 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

FETÖ'nün Çine'deki yapılanmasına ilişkin dava

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın'ın Çine ilçesindeki oluşumuna ilişkin, 26’sı tutuklu 34 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklarla, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Çine'de örgütün kapatılan yurtlarından birinde müdürlük yapan tutuklu sanık Ahmet Yeşil, savunmasında, hakkındaki "örgüt üyeliği" suçlamasını reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u da kullanmadığını ileri süren Yeşil’in bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, "Elimize gelen ByLock çözümlemelerinde eşin ve bunun haricinde birçok kişiyle konuştuğun gözüküyor. Bunlara ne diyeceksin?" diye sordu. Yeşil, "Ben hiçbir şekilde ByLock kullanmadım. Bu konuşmaları da ben yapmadım." dedi.

Sanık Yeşil, Mahkeme Başkanı Ümit'in, "Tüm bu konuşmaları kabul etmediğini söylüyorsun. O zaman kim yaptı bu konuşmaları? Senin eşine kim yazdı bu program üzerinden? Ben mi yazdım eşine? Konuşmalar mahrem olduğu için detayını söylemek istemiyorum." demesi üzerine de "Ben ByLock kullanmadım. Kullanmadığım bir şeyin içeriğini de bilmem mümkün değil. Bu yüzden bir şey söyleyemeyeceğim." ifadesini kullandı.

Örgütün kapatılan dershanelerinde edebiyat öğretmeni olarak çalışan ve "terör örgütü yöneticisi" olmakla suçlanan tutuklu sanık Erdem Mutlucan da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

ByLock üzerinden yaklaşık 15 kişi ile görüşme yaptığı tespit edilen Mutlucan, bu görüşmeleri kendisinin yapmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Çine YapılanmasıFetöPyd
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