FETÖ'nün darbe girişiminde A Haber'i işgale teşebbüs davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında A Haber isimli televizyonun yayınını kesmek için yola çıkan ancak Seyrantepe'de yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle kışlaya geri dönmek zorunda kalan biri yüzbaşı 9'u tutuklu 14 askerin, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuksuz 2 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık eski teğmen Latif Ağaçbacak, astsubaylar Alaattin Baydan, Emre Gölcük, Fatih Şahan, Fırat Gültekin, İbrahim Şahin, Mustafa Kirazlı, Ümit Akkurt ve Onur Çetin ile davaya katılan Başbakanlık avukatı Abdullah Yürük, müşteki TBMM avukatı Selçuk Akgün, müşteki Milli Savunma Bakanlığı avukatı Mehmet Sarı, Turkuvaz Medya yayın hizmetleri avukatı Hilal Müftüoğlu ile sanık avukatları katıldı.

Firari sanık eski yüzbaşı İsmail Menderes Sema ile tutuksuz sanıklar, astsubaylar Burak Baykın, Hasan Kaygısız, Hüseyin Duman ve suç tarihinde er olarak görev yapan Mehmet Çetin ise duruşma gelmedi.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı. Müşteki TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebini içeren dilekçelerini mahkemeye sundu.

Duruşmada, Burak Uluçınar ve Mehmet Çalıgülü, tanık sıfatıyla beyanları alındıktan sonra sanık ve avukatların sorularını cevapladı. Tanıkların ardından tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye ve diğer taleplerde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar eski teğmen Latif Ağaçbacak, astsubaylar Alaattin Baydan, Emre Gölcük, Fatih Şahan, Fırat Gültekin, İbrahim Şahin, Mustafa Kirazlı, Ümit Akkurt ve Onur Çetin'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, suçtan zarar görme ihtimaline binaen TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, tutuksuz sanıklar Burak Baykın ve Hasan Kaygısız'ın duruşmaya gelmedikleri ve sanık Kaygısız hakkında elde edilen yeni deliller doğrultusunda haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, İstanbul'da gerçekleşen darbe toplantılarında alınan bir takım kararlar doğrultusunda 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından o gün çıkış yapan bazı askeri unsurların hedeflerinden birinin de A Haber isimli televizyon kanalına baskın gerçekleştirmeye yönelik eylemde bulunmak olduğu anlatıldı.

Bu kapsamda gecenin ilerleyen saatlerinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında oluşturulan askeri unsurların, bu amaçla Topkule Kışlasından hareket ederek yola çıktıkları anlatılan iddianamede, ancak yolda trafiğin yoğun olması, halkın darbe teşebbüsü eylemlerine yönelik tepkisi nedeniyle Seyrantepe'de bulunan Galatasaray stadı yakınlarında ilerleyemediği ve zorla durdurdukları bir otobüsle tekrar Topkule Kışlasına döndükleri kaydedildi.

İddianamede, biri yüzbaşı biri teğmen 14 şüpheli hakkında, ''Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Firari şüpheli yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve şüpheli teğmen Latif Ağaçbacak’ın ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapisle de cezalandırılması istenen iddianamede, diğer tüm şüpheliler hakkında, ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan, onar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.