FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'da dördüncü iddianame

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 1'i tutuklu 24 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 158 sayfalık iddianamede, 1'i tutuklu 24 asker şüphelinin darbe girişimi gecesi İstanbul Valilik binasını işgal eden askerlere yardıma gittiği sırada yaşananlar anlatıldı.

FETÖ ile tüm kurum ve kuruluşlardaki yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, örgütün haberleşme aracı olarak kullanılan Bylock uygulaması, örgüt mensuplarından ele geçirilen 1 dolar, Bank Asyadaki hesap hareketlerine ilişkin bilgiler anlatılıyor. Örgütün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ülke genelinde yaşananların da kısaca anlatıldığı iddianamede, talimat doğrultusunda İstanbul'da yapılan darbe toplantılarından da bahsediliyor.

İddianamede, 47.Motorlu Piyade Alayında görev yapan şüpheli Nizamettin Aydın, emir ve komutasında Recep Karaçam, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, İsa Turan, Erkan Tercan, Halit Turhan, Sadık Efe, Ali Kahraman, Ünal Memiş, Cihan Sönmez ve Mustafa Uğurlu’dan oluşan rütbeliler ile bunların dışında 75 er tarafından İstanbul Valiliğinin işgal edildiği ve bu kişiler hakkında ayrıca iddianame hazırlandığı anımsatıldı.

İddianamede, bu dosya şüphelilerinin ise 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli, birisi rütbeli astsubay olmak üzere diğer 23 kişinin ise er ve erbaş olduğu anlatılarak, Valiliği işgal eden rütbelilerin yardım talebi üzerine söz konusu şüphelilerin olay tarihinde saat 22.00 sıralarında görev yaptıkları 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından 117444 ve 117421 plaka sayılı iki adet askeri tank olan GZPT ile çıkış yaptıklarına işaret edildi.

Şüphelilerin bir süre yol aldıktan sonra Haliç civarında vatandaşlar ve polisler tarafından önlerinin kesildiği, görevli polislerin yapılan eylemin kanunsuz olduğu, söz konusu olayın bir darbe teşebbüsü olduğu söylenmesine rağmen özellikle şüpheli astsubay Yusuf Yıldız’ın bulunduğu 117444 plaka sayılı askeri aracın durmayarak yoluna devam ettiği, hatta devam ederken polis araçlarına da zarar verdiği ifade edilen iddianamede, diğer askeri araç olan 117421 plakalı aracın ise etkisiz hale getirildiği, ancak olay yerinin aşırı kalabalık olması ve vatandaşların darbe teşebbüsüne karşı olan tepkilerinden dolayı 117421 plaka sayılı askeri araçtaki şüphelilerin bir süre araçta kaldıkları, daha sonra bu araçta bulunan şüpheliler F.A, K.A, M.A, U.S, M.E, S.I, N.T, A.B, Ç.G, U.Y. ve N.E'nin kendilerine ait silah ve bu silahlara ait mühimmatlarla ele geçirildikleri belirtildi.

İddianamede, olay yerinde durmayıp kaçan ve rütbeli astsubay Yusuf Yıldız’ın içinde bulunduğu aracın ise daha ileride durdurulduğu, bu araçta bulunan şüpheliler Y.Y, M.Y.R, G.B, İ.S, H.Ç, M.Y, R.D, M.G, M.S, F.Y, F.E. ve Ö.D.Ö, isimli şüphelilerin araç içerisinde yanlarında bulunan silahlar ve bu silahlara ait mühimmatlarla birlikte yakalandıklarının tespit edildiği kaydedildi.

- Tugaydaki diğer komutanlar

İddianamede, bu dosyanın şüphelilerinin 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli astsubay ile er ve erbaşlar olduğu, söz konusu tugayın Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit ile diğer komutan yardımcısı ve üst rütbeliler hakkındaki soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit’in komutanı olduğu 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının darbe teşebbüsü eylemlerinde etkin bir rolü olan birlik olduğu, şüpheli Mehmet Nail Yiğit’in yürütülen soruşturma kapsamında, "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırılan Whatsapp grubunun da elemanı olduğu kaydedilen iddianamede, bu tugayda yapılan darbe toplantılarına ilişkin bilgilere de yer verildi.

İddianamede, tugayda yapılan toplantıda şüpheli Yusuf Yıldız’ın olay tarihinde Yarbay Kadir Yıldız’ın talimatı ile İstanbul Valiliğindeki darbe teşebbüsü kapsamında görevlendirilen 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığına mensup darbeci askerlerin desteklenmesi amacıyla görevlendirildiği vurgulanarak, bu nedenle şüpheli astsubayın darbe girişiminden haberdar olduğu, ayrıca şüpheli astsubayın İstanbul Valiliği binasına daha önceden kendi birliği olan 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığından darbeci askerleri gönderen 47. Motorlu Piyade Alay Komutanı olan şüpheli Sadık Cebeci ile de 22.53'te telefon ile görüştüğü bilgisinin de HTS kayıtlarında mevcut olduğu ifade edildi.

- Darbecileri pano ele verdi

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren bir subayın, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hareket merkezi odasında 16 Temmuz 2016 günü saat 07.30 sıralarında hareket merkezi odasında bulunan pano üzerindeki şemanın çekilen iki adet fotoğrafı ilgili makamlara teslim ettiği, bu fotoğraftaki krokiye göre şüpheli astsubay Yusuf Yıldız‘ın Valilikte görevlendirildiği, ayrıca darbe girişiminde görev alan diğer şüphelilerin de şemada bulunduğunun altı çizildi.

Bu nedenlerle şüpheli astsubayın darbe girişiminden haberdar olduğu, diğer komuta seviyesindeki şüphelilerin talimatlarını yerine getirdiği ve emrindeki askerleri sevk ve idare ettiği dolayısıyla kendisinin FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu vurgulanan iddianamede, diğer şüpheliler durumundaki er ve erbaşların ise çıkış yaptıkları saat dikkate alındığında İstanbul genelinde bir darbe teşebbüsünün başladığını bildikleri, tek olan ve rütbeli konumunda bulunan astsubay Yusuf Yıldız’ı engellemedikleri, olay yerine geldikten sonra da ancak polisin müdahalesi, uyarısı ve daha sonra da vatandaşın tepkisi nedeniyle teslim oldukları dolayısıyla darbecilerin eylemlerini destekler mahiyette mevcut dosya durumuna göre hareket ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede tüm şüpheliler hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs etmek'', ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Astsubay Yıldız hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli hakkında ise ''örgüte üye olmadan bilerek veya isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.