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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 5. iddianame

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik 72'si tutuklu 75 asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı - Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci, 3 komutan ve 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi - Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, öğrenci ve rütbeli komutanların bulunduğu 73 asker hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası da talep edildi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 5. iddianame

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutanın da aralarında bulunduğu 72'si tutuklu 75 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde görevlendirildiği belirlenen Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 180 sayfalık iddianamede, 70 Hava Harp Okulu öğrencisi, bu öğrencilerden sorumlu 3 rütbeli komutan ile şoför olarak görev yapan 2 er "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Soruşturma kapsamında 69 öğrenci ile 3 rütbelinin tutuklandığı, bir öğrenci ile 2 erin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen iddianamede, tüm şüpheliler hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca öğrenci ve rütbeli askerlerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar, diğer 2 erin ise "örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapsi talep edildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecek. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

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Darbe GirşimiFetöHava Harp Okuluİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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