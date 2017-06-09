FETÖ'nün darbe soruşturması

ANKARA (AA) - Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 asker tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 asker, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren askerlerden 6'sı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Askerlerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Askerlerin, darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda görevli oldukları, 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındıkları öğrenildi.