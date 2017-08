FETÖ'nün darbe teşebbüsüne ilişkin davaları

ANKARA (AA) - KADİR KARAKUŞ- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "Rüyalarla kandırılarak başarılı olacağına inandırılmış FETÖ’cüler, her şeyi yapabileceklerini düşündüler ama milletin iradesini, ‘Evlattan değerli vatanımız var. Ona canımız feda’ diyebilen annelerin varlığını hesaba katmadılar." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’daki faaliyetlerine ilişkin ana davanın Silivri Ceza İnfaz Kurumunda görülen duruşmasını ve Sincan Ceza İnfaz Kurumunda görülen Akıncı Üssü Davası’nı takip eden Benli, davalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şehit yakınları ve gazilere destek vermek için Ankara ve İstanbul'daki darbe davalarının duruşmalarını izlediğini vurgulayan Benli, duruşmaları takip eden vatandaşlara teşekkür etti.

Silivri'deki duruşmada mahkeme heyetinin, Milli Savunma Bakanlığı, AKOM, Digitürk ve İstanbul Büyükşehir Beledeyesi'nin müdahillik taleplerini kabul ettiğini belirten Benli, suçtan zarar gören kurum, kuruluş ve kişiler olarak davaları millet adına sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

İstanbul'daki FETÖ ana davasını takip eden, 15 Temmuz şehidi 16 yaşındaki Mahir Ayabak'ın annesinin vakur duruşundan çok etkilendiğini dile getiren Benli, birkaç gün önce şehit oğlunun doğum gününü kutlayan bir annenin "Evlattan değerli vatanımız var. Ona canımız feda." diyebilecek kadar büyük vatan aşkına sahip olduğuna şahitlik ettiğini aktardı.

Fatma Benli, şehit yakınlarının gösterdiği büyüklük karşısında FETÖ üyesi darbecilerin yalanlarla ve insanların akıllarıyla dalga geçer ifadelerle kendilerini aklamaya çalıştıklarını belirterek, "Zihinlerini, iradelerini kiraya veren, yaptıklarından zerre kadar pişmanlık duymayan, uydurma rüyalarla birbirlerini motive etmeye çalışan darbeci hainlerden onurlu bir davranış da beklenmezdi." ifadesini kullandı.

Darbecilerin 15 Temmuz’da kullandıkları "Yurtta Sulh" adlı WhatsApp grubundaki yazışmalarından Yunanistan'a kaçma planlarının da deşifre olduğuna dikkati çeken Benli, darbe faaliyetlerine bizzat katıldığı kamera görüntüleriyle sabit olan sanıkların bile "darbeden haberim yoktu" yalanına başvurduğunu ve bu tür savunmaların bayrağına, milletine, devletine sahip çıkan vatandaşlar nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığını vurguladı.

Darbeci eski general Akın Öztürk'ün, darbeye bizzat katılan birçok kişiyi bulundukları görevlere atayan kişi olmasının da "garip bir tesadüf" olduğuna işaret eden Benli, darbe faaliyetine katılanların geçmişlerine dair yapılacak araştırmada bu kişilerin birbirleriyle olan bağlantılarının ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.

Sanıkların FETÖ'ye olan bağlılıklarını hala koruduklarının, farklı şehirlerde yürüyen davalarda aynı savunmayı yapan sanıklardan ve kullandıkları ifadelerden, verdikleri örneklerden anladıklarını kaydeden Benli, "Kamera görüntülerine rağmen, somut maddi gerçekleri inkar eden FETÖ üyeleri yalanda ve inkarda sınır tanımıyor." dedi.

Benli, iradelerini tek bir kişinin kullanımına veren ve rüyalarla kandırılan darbecilerin sıkıyönetim atama listesinde her kuruma yönetici atadığını hatırlatarak, "Darbeciler başarılı olacaklarına o kadar inandırılmış ki her kuruma yönetici atamışlar. Rüyalarla kandırılarak başarılı olacağına inandırılmış FETÖ’cüler, her şeyi yapabileceklerini düşündüler ama milletin iradesini, 'Evlattan değerli vatanımız var. Ona canımız feda' diyebilen annelerin varlığını hesaba katmadılar." diye konuştu.