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FETÖ'nün Denizli'deki öğretmen yapılanması davası

- Çal ilçesindeki yapılanmaya ilişkin davada 3 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi

FETÖ'nün Denizli'deki öğretmen yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çal ilçesindeki öğretmen yapılanmasına ilişkin davada 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen ve dün ara verilen ilk duruşmanın bugünkü oturumunda tutuklu sanıklar Mustafa Kızılkaya, Ayşegül Öztürk, Eşe Arık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Savcının mütalaasının ardından Mahkeme Başkanı Seval Bircan, tutuklu yargılanan Ayşe Öztürk'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer iki sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildiğini açıkladı.

Dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 21 Kasım'a ertelendi.

Çal Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla ilçede öğretmenlik yapan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Mart ayında zanlılardan 16'sı gözaltına alınmıştı.

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