FETÖ'nün deşifresine yardımcı olunca cezası indirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen eski zabıt katibi Muammer Özil, yargılandığı davada örgütün deşifre edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle cezasında yarıdan fazla indirim uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muammer Özil ile avukatı Halil Tümurhan Gür katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan cezalandırılmasını istediği sanığın cezasında örgütü deşifreye yönelik etkili ve faydalı bilgiler verdiği için etkin pişmanlık kapsamında indirim uygulanmasını ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Gür, cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldığını belirterek müvekkilinin etkin pişmanlık çerçevesinde verdiği bilgiler doğrultusunda tahliyesini istedi.

Özil, mahkeme heyeti başkanının son sözünü sorması üzerine, "Adaletinize güveniyorum, takdir sizindir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, önce "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 5 yıl hapis cezası verdiği Muammer Özil'in cezasını, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek 7 yıl 6 ay hapse çıkardı.

Sanığın cezasında, etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler ve sabıkasız oluşundan dolayı indirime giden heyet, Özil'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanık, tutuklu kaldığı süre ve sabıkasız oluşu göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski zabıt katibi Muammer Özil'in, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde bulunduğu, örgüt toplantılarına katıldığı, himmet verdiği ve ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtiliyordu.

İddianamede, Özil'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.