FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Saraç ve Sır ile avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar Eyigün ve Bilici ise katılmadı.

Mahkeme başkanı, önceki celse Dicle Üniversitesinden eski rektör Saraç'ın görev yaptığı sürece atamasını onayladığı personel sayısına ilişkin istenilen raporun geldiğini belirterek, rapora göre aralarında FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen personelin de bulunduğu bin 991 kişinin atamasının yapıldığını söyledi.

Söz konusu rapordaki ataması yapılan personellere ilişkin savunma yapan Saraç, raporu incelemek için süre talebinde bulundu.

Görev yaptığı dönemde atamasını onayladığı personel sayısının raporda çok yüksek gösterildiğini ileri süren Saraç, şöyle dedi:

"Raporu inceledikten sonra beyanda bulunacağım. 17-25 Aralık sürecinden sonra üniversiteye herhangi bir kadro açmadık. Zaten süreçten sonraki fiillerle ilgili olarak bu yapının gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Bu yapının gerçek yüzü hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımız tarafından ortaya konuldu. Bazı rant çevreleri, üniversitede rant alamadıkları için hakkımızda iftira içeren iddialarda bulundular. Ortada suç ve suçlu yoktur. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Sır ise üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tutuklu bulunduğu sürede mağdur olduğunu iddia edip tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuklu sanıklar Saraç ve Sır'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçirilen sürenin dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Tahliye talebini değerlendiren mahkeme, Saraç ve Sır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, dönemin Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün, Prof. Dr. Aytekin Sır ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.