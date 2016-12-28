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FETÖ'nün Doğu Anadolu'daki "çatı yapılanması"na yönelik operasyon

- Erzurum merkezli 5 ildeki operasyonda gözaltına alınan ve örgütün Doğu Anadolu'daki "çatı yapılanması"nda sözde yönetici olarak görev aldıkları öne sürülen 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün Doğu Anadolu'daki

ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sözde yönetici kademesine yönelik Erzurum, İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 15 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün "doktorlar, bölge dershaneleri, mühendisler, memurlar, diyanet, köyler, kredi yurtlar kurumu ve bölge adliye" yapılanmasının sözde "imam"ları oldukları, tayin, atama ve himmet toplama gibi örgütsel faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu oldukları belirtilen zanlıların savcılık sorgularının sürdüğü belirtildi.

Diğer 2 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
çatı YapılanmasıErzurumFetö
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