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FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik operasyon

- Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı

FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik operasyon

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim kurumlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, Atlantik Eğitim A.Ş'ye ait kapatılan okullarda çalışan şüphelilerden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ender Coşkun, şüphelilerden 16'sının tutuklanma, 15'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 16 şüpheliden 8'inin tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar veridi.

- Soruşturma

FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mart 2017'de Atlantik Eğitim A.Ş'ye ait kapatılan okullarda çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen kişilerle ilgili işlem başlatılmıştı.

Bu kurumlarda, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı ve kurucu temsilci pozisyonunda bulunan şahıslar ile MASAK raporunda şirket ortağı olarak tespit edilen şahıslar olmak üzere toplam 98 şüpheli hakkında 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 34'ü gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, FETÖ üyesi olmak, örgüte finansman sağlamak ve eleman kazandırmakla suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başkentteki FETÖ Soruşturması
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