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FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 73 gözaltı

İstanbul'da, FETÖ'nün "eğitim yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 73 gözaltı

İSTANBUL (AA) - Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim yapılanması"nda yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda, aralarında eski okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin de bulunduğu 29'u kadın 73 şüpheli gözaltına alındı.

25 şüpheli aranıyor

Diğer zanlılardan 2'sinin önceki soruşturmalardan tutuklu bulunduğu, 25'inin ise aranmasının devam ettiği öğrenildi.

Muhabir: Halil Demir

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim YapılanmasıFetöGözaltıTürkiye
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