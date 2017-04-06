FETÖ'nün esnaf yapılanmasında olmakla suçlanan 3 sanık hakim karşısında

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı derneklere üye oldukları ve örgütün esnaf yapılanmasında bulundukları öne sürülen 3 esnafın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, esnaf olan tutuklu sanıklar Osman Şanal, Zakir Çelik, Özkan Kara ile avukatları katıldı.

Kimlik tespiti sonrası savunması alınan sanıklardan Şanal, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve herhangi bir terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Hınıs ilçesinde terör yüzünden sıkıntılar yaşadıklarını ve Hınıs Aktif Girişimci İşadamları Derneğinin (HAGİAD) amacının gençleri terör örgütünden uzaklaştırmak ve daha fazla sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu savunarak, şunları aktardı:

"Hınıs'ta terörden dolayı pek çok esnaf göç ettiği için ticaret zor şekilde devam ediyordu. HAGİAD kurulmadan önce terörist vurulması ve benzeri olaylarda yaygın şekilde kepenk kapatma olayları yaşanırdı. Dernek kurulduktan sonra esnaflar birleşip güçlenmeye başlayınca 7-8 esnaf kepenk kapatmamaya başladı. Derneğin terörle ilgili faaliyetleri ve ilgisi yoktur."

Çelik ise örgüte üye olmadığını öne sürerek, "HAGİAD sadece dayanışma içerisinde olma, ticari amacı olan ve teröre karşı oluşturulan dernektir. Fetullah Gülen'e yönelik sempati duyuyorum yönünde bir söylemim de olmadı. Örgütün toplantılarına katılmadım, dershaneleriyle de alakam yok." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Kara da hakkındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Osman Şanal'ın FETÖ/PDY'le bağlantılı olduğu ve ilçede faaliyet gösteren Kasva Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde örgütün amaçları doğrultusunda faaliyette bulunduğu ve derneğin kurucu üyesi ve başkanı olduğu belirtiliyor.

Zakir Çelik'in de aynı dernekte kurucu üye ve başkan vekili olduğu anlatılan iddianamede, Çelik'in örgüt lideri Fetullah Gülen'e sempati duyduğunu beyan ettiği, Özkan Kara'nın da bu derneğe üye olduğu anlatılıyor.

İddianamede, kentin Hınıs ilçesinde esnaf olan 3 sanığın örgütün esnaf yapılanmasında olduğu, FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğu sohbet toplantılara katıldığı ve aynı zamanda örgüt ile bağlantılı Hınıs Aktif Girişimci İşadamları Derneğine (HAGİAD) de üye oldukları kaydediliyor.

Sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.