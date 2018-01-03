TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 11 sanık hakim karşısına çıktı.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 7'si tutuklu11 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasına geçildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "finans yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.