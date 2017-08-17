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FETÖ'nün firari işadamlarının ABD'deki işyerleri AA tarafından görüntülendi

- FETÖ’nün önde gelen iş adamlarından Fetin ve Fatih Kazancı kardeşlerin ABD’de seramik ve mermer işletmeleri olduğunu tespit eden AA muhabirleri aileye ait Tile Optima ve Firuze adlı mermer ve seramik işletmelerini Virginia ve New Jersey'de görüntüledi - Rodi Giyim için Bank Asya’dan 100 milyon TL değerinde batık kredi aldığı ortaya çıkan Fetin Kazancı'nın Virginia'daki işyerinde görüntülenen oğulları Selman ve Yasin Kazancı babalarıyla akrabalık ilişkisini inkar ederek işçi olduklarını ileri sürdü - Sosyal medyada FETÖ lehine paylaşımlarıyla dikkati çeken Selman Kazancı, AA muhabirinin soruları üzerine mermer kamyonetinden inip hızla uzaklaşarak depolarının kapısını kapattı - Polisi arayan Selman Kazancı, AA muhabirlerinin Bank Asya yolsuzluğu ve FETÖ konusundaki sorularına net yanıt vermekten kaçınarak görüntü alınmasından rahatsız oldu - FETÖ firarisi ailenin New Jersey’deki işyerini görüntülemek isteyen AA ekibine ise kendisini işletmenin müdürü olarak tanıtan Mehmet isimli şahıs fiziki saldırıda bulundu

FETÖ'nün firari işadamlarının ABD'deki işyerleri AA tarafından görüntülendi

WASHINGTON / NEWYORK (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Fetin ve Fatih Kazancı kardeşlerin ABD’de seramik ve mermer işletmeleri olduğunu tespit eden AA muhabirleri aileye ait Tile Optima ve Firuze adlı mermer ve seramik işletmelerini Virginia ve New Jersey'de görüntüledi.

Rodi Giyim için Bank Asya’dan 100 milyon TL değerinde batık kredi aldığı ortaya çıkan Fetin Kazancı’nın Virginia'da işlettiği Firuze adlı mermer ve seramik satış deposunda oğulları Selman ve Yasin Kazancı AA kameralarına yakalandı.

Sosyal medyada FETÖ lehine paylaşımlarıyla dikkat çeken oğul Selman Kazancı'nın Twitter hesabından seçimler öncesi AK Parti seçmenlerine yönelik küfür mesajları paylaşılmış, tepkiler üzerine hesabının hacklendiğini, mesajların kendisine ait olmadığını savunmuştu.

AA muhabirine yakalanan Yasin ve Selman Kazancı kardeşler, FETÖ şüphelisi Fetin Kazancı’nın depoda olmadığını, kendilerinin de Fetin Kazancı ile herhangi bir akrabalık ilişkilerinin bulunmadığını belirterek sadece onun işçileri olduklarını iddia etti.

AA muhabirinin kendisine Selman Kazancı olduğunu söylemesi üzerine bulunduğu mermer kamyonetinden inip hızla içeri giren Selman Kazancı depolarının kapısını kapattı ve polisi aradı. Daha sonra dışarı çıkan Selman Kazancı polisi beklerken AA muhabirlerinin ilettiği sorulara net yanıt vermekten kaçındı.

Diğer taraftan abisi Yasin Kazancı ise AA ekibine kameralarını kapatmasını istedi.

İşletmeye gelen polis AA ekibini bölgeden uzaklaştırdı.

-"Vatansızlaştım, aldığım paraya bakarım"

Fetin ve Fatih Kazancı’nın New Jersey eyaletindeki "Tile Optima" adlı işletmesini görüntüleyen AA ekibi kendisini işletmenin müdürü olarak tanıtan Mehmet isimli şahsın fiziki saldırısına uğradı.

Önce AA ekibinin sorularına cevap vermeyi kabul edip açıklamalarda bulunmaya başlayan İşletme müdürü, 15 Temmuz’daki FETÖ'nün başarısız darbe girişimine ilişkin sorulara "Bana göre çok bir şey değil" ifadesini kullanarak "Ben vatansızlaştım, evet. Ben aldığım paraya bakarım." şeklinde konuştu.

FETÖ ile ilgili sorulardan rahatsız olan işletme müdürü, özel mülklerine girildiğini iddia ederek, AA ekibini polis çağırmakla tehdit etti.

AA ekibinin durduğu yolun da kendilerine ait olduğunu ileri süren işletme müdürü, hakaretlerde bulunarak AA muhabiri ve kameramanına saldırdı.

İnternet sitesinde adı "Tile Optima" olarak geçen ve New Jersey’nin yanı sıra Virginia, Texas, Illinois, Kaliforniya ile Florida’da şubeleri bulunan işletmenin tabelasında "Aetna Chemical Corporation" şeklinde farklı bir ismin olması dikkati çekti.

- Fatih Kazancı'nın FETÖ ilişkisi 1970’lere dayanıyor

İflas eden Rodi Giyim'in sahibi Fatih Kazancı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'e geldiği 1970'li yıllarda yanında bulunan ve 1980'li yıllarda ise Akyaka Vakfı'nı kuran kurmayları arasında yer alıyordu.

Geçen yıl aralık ayında vakfa yönelik İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonda aralarında Fatih Kazancı’nın da bulunduğu 18 şüphelinin evlerine baskın yapılmıştı. Baskında şüphelilerden 8'i gözaltına alınmış ve ismi gözaltı listesinde bulunan Fatih Kazancı yurtdışında olduğu için gözaltına alınamamıştı.

Operasyon düzenlenen vakfın, üzerinde bulunan 50'ye yakın gayrimenkulün geliriyle FETÖ'ye finansman sağladığı ileri sürülüyor. Ayrıca vakfın, İzmir Bayraklı'da bulunan Sancak Cami Derneği'ne ait 99 dükkanı ele geçirip örgüte buradan 2,5 milyon liralık kaynak sağladığı belirtiliyor.

FETÖ’nün önde gelen finansörlerinden olduğu belirlenen şüphelilerin 17/25 Aralık'tan sonra Bank Asya üzerinden yaklaşık 8 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilmişti.

- Fetin Kazancı Bank Asya’nın batık kredilerini almıştı

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) murakıp raporlarına göre Fetin Kazancı’nın 2014 yılında iflasın eşiğinde olan Bank Asya’dan 100 milyon TL değerinde batık kredi aldığı ortaya çıkmıştı.

Bank Asya'nın, iflasın eşiğine gelen firmalara dahi kredi vererek hortuma göz yumduğu sıralarda bankanın batık kredileri 9 ayda ikiye katlanmıştı. Bankanın 9 ayda 1.5 milyar TL'ye ulaşan batık kredilerinin içinde en büyük takipteki alacaklar arasında FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Fetin Kazancı'nın ortağı olduğu Rodi Giyim’in de bulunduğu raporlara yansımıştı.

Fetin Kazancı’nın 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Bank Asya'da takipteki alacak bakiyesi 126 milyon 256 bin TL'yi bulduğu medyaya yansımıştı.

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