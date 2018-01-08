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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

- Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün

TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin, Kütahya, Bursa, Kırşehir, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri bunun üzerine bazı illerde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ'nün "hakim Ve Savcı çalışma Evleri"ne Yönelik OperasyonTokatTokat Cumhuriyet Başsavcılığı
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