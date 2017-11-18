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FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı' tutuklandı

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirlenen Gürdal Türkekurban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı' tutuklandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirlenen Gürdal Türkekurban, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesince sorgulanan Türkekurban, cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği sözleşmeli subayların, "Türkiye genelindeki üst düzey imamlığını" yürüttüğü tespit edilen Gürdal Türkekurban, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Muhabir: Serdar Açıl,Zafer Fatih Beyaz

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Anahtar Kelimeler:
FetöGürdal TürkekurbanTürkiye
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