FETÖ'nün İstanbul'daki

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul devam eden "ana darbe davası", birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından takip ediliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binadaki duruşma salonu önünde yaptığı açıklamada, diğer partilerin üyelerinin de darbe davalarını takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Darbenin bütün millete yapıldığını hatırlatan Kavakcı, "Diğer partileri de davet ediyoruz. Hassasiyet bekliyoruz. Çünkü bu darbe hepimize yapıldı. Yavrularımız babalarını göremiyorlar. Bu memleket için şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Hayatlarını feda eden genç, yaşlı, kadın, erkek, şanlı şehitlerimiz var. Biz onlar için buradayız. Basın mensuplarına da sonsuz teşekkür ediyorum. Sıcak soğuk demeden doğru haberi iletmek için buradalar." dedi.

Kavakcı, darbe davalarını yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

-"İnanıyorum ki, hak ve adalet yerini bulacaktır"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet ve gazilere şifa diledi.

Darbe girişimini Türkiye'ye yapılmış "en alçak girişim" olarak tanımlayan ve toplumun tüm kesimlerini davaları takip etmeye davet eden Turan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, bu toprakların görmüş olduğu en hain girişimlerden bir tanesiydi. Milletimize yönelik en büyük tecavüzlerden bir tanesiydi. Vatanımızın, milletimizin ve ülkemizin karşılaştığı alçakça bir girişimdi. Milletimizin, kendisini korusun diye emanet ettiği silahları milletine çeviren, tankları milletin üzerinden geçiren, uçakları kendi meclisini bombalayanların yaptığı bir girişimdi. Bir anlamda bu topraklar, birçok darbe gördü, ancak bu kadar alçakçasını görmemişti. O yüzden milletimiz, bu davaların müdahilidir. Biz de milletvekilleri, belediye başkanları olarak buradayız. Ben, milletimizin bütün kesimlerini, sivil toplum kuruluşlarımızı, meslek odalarımızı ve sendikalarımızı bu davaları takip etmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki, hak ve adalet yerini bulacaktır ve vicdanlar rahatlayacaktır. İnşallah, böyle menfur girişimler, hevesler ortadan kalkacaktır."

- "Esenler'de 10 şehidimiz var"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşların ailelerine destek vermek amacıyla Silivri'ye geldiklerini ifade etti.

Göksu, Esenler'den 15 Temmuz'da 10 vatandaşın şehit olduğunu belirterek, "Türkiye'de çok önemli bir sürecin yaşandığı bu dönemde, desteğimizi ifade etmek ve takibini yapmak üzere buradayız. Esenler ilçesi olarak bu davanın bizim için ayrı bir özelliği var. Sadece Esenler'de ikamet eden 7 şehidimiz ve 3 de kışlada şehit olan toplam 10 şehidimiz var. Şu anda şehit olan kardeşlerimizin aileleri buradalar. Müdahillik talebimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da önemli bir süreci geride bıraktığını aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"Biz, kendi topraklarımıza, milletimize sahip çıktığımızı her dem göstermek üzere buradayız. Geride bıraktığı süreç sonrasında Türkiye, içerisindeki pislikleri temizlemiştir, bu topraklara, milletine ihanet etmeyecek inşallah kendi yapısıyla daha güçlü ve diri bir şekilde yoluna devam edecektir. İnşallah 15 Temmuz hain darbe girişimini yapanlar bedellerini kanun önünde ödeyecekler. Milletimiz de en azından adaletin tecelli ettiğini bir kez daha görmüş olacaktır."

- "Maktül yakınları olarak hakkımızı arıyoruz"

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu da yargılamalar sırasında üsluba dikkati çekti.

Darbe sanıklarının kendilerini özgürce ifade edebildiklerini söyleyen Tabakoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bunu en iyi şekilde müşahede etmekteyiz. Sanıklar, gayet uygun bir ortamda ifadelerini ortaya koymaktadır. Müşteki ve maktul yakınları olarak bizler de hakkımızı aramaktayız. Yüce Tük adaletinden, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vermiş olduğu bu hak mücadelesinde şehitlerimizin ve Türkiye Cumhuriyetinin hakkının müdafaasını icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu, kimsenin 15 Temmuz darbe girişimini küçümsemeye hakkının olmadığını dile getirdi.

Darbe teşebbüsüne yeltenenlerin cezalandırılmaları gerektiğini dile getiren Tabakoğlu, "Bir daha Türkiye’de böyle bir teşebbüse müsaade edilemeyeceğini duyurmak istiyoruz. Bu davada, bir an önce adaletin yerini bulmasını ifade ederek, böyle teşebbüslere yeltenenlerin en ağır cezayı almalarını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Hak yerini bulaca, vicdanlar rahatlayacaktır"

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da darbe davalarında yargının güzel çalıştığını dile getirdi.

Yargılamanın aleni olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Yargıya güvenelim, sabırla bekleyelim ve inanıyorum ki hakkaniyetli, hukuka uygun kararlar verilecektir. Biz de, vatandaşlarımızla beraber davaları takip ediyoruz. Anayasal hakkımızı kullanıyoruz, çünkü anayasamıza göre yargılamalar alenidir ve herkesin takibine açıktır. Bu anlamada vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Darbe teşebbüsünün mağdurları olarak da hakkımızı bir anlamda arıyoruz. İnanıyorum ki, hak, adalet yerini bulacaktır ve vicdanlar rahatlayacaktır."