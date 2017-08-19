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FETÖ’nün İstanbul'daki finans yapılanması davasında ara karar

- FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, "himmet" adı altında yurt dışına yüklü miktarda para çıkardıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla 27’si tutuklu 3’ü firari 36 sanığın yargılandığı davada 7 sanık tahliye edildi - Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi

FETÖ’nün İstanbul'daki finans yapılanması davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü’nün finans yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, yurt dışına yüklü miktarda para kaçırdığı, örgüte maddi destek sağladığı iddiasıyla 27’si tutuklu, 3’ü firari 36 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması tamamlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binada görülen duruşmaya 27’si tutuklu, 31 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, tutuklu sanık avukatları, müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Akif Sağlam, Selçuk İlktürk, İbrahim Kuru, İlkan Çelebi, Osman Erol, Murtaza Bulut ve Erol Özbakır'ın tahliyesine karar verdi.

Bu sanıklara yüklenen suç vasfının değişebilme ihtimalini gerekçe gösteren heyet, İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasını kararlaştırdığı duruşmayı, 16 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27’si tutuklu 3’ü firari 36 sanığın “himmet” adı altında FETÖ’ye finansman desteği sağladıkları, bu kapsamda toplanan paraları Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Afrika ülkelerine götürmek üzere yurt dışına çıkardıkları belirtiliyor.

Sanıkların telefonla yaptıkları görüşmelerde örgütsel toplantıları “maç”, toplanan paraları ise “çiçek” olarak tanımladıklarına dikkati çekilen iddianamede, firari sanıklar dahil olmak üzere 5 sanık hakkında “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 15 yıla kadar, diğer 31 sanık hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
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