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FETÖ'nün İÜ'deki akademik yapılanması davası

- Aralarında doçentlerin de bulunduğu 7 tutuklu sanığın yargılandığı davada, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren sanık Halim Taşkaya ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınan sanık Osman Abalı'nın tahliyesine karar verildi

FETÖ'nün İÜ'deki akademik yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin, akademisyen olan 7 tutuklu sanığın yargılandığı davada, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren sanık Halim Taşkaya ve sanık Osman Abalı'nın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Edip Müftüoğlu, Enis Güney, Erol Önen, Halim Taşkaya, Hasan Hakan Ulutin, Mustafa Selçuk ve Osman Abalı ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatların taleplenin alınmasının ardından söz alan sanık Halim Taşkaya'nın etkin pişmanlıktan yararlanarak, beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme heyeti, itirafçı olan sanık Halim Taşkaya'nın etkin pişmanlıktan yararlanarak beyanda bulunması nedeniyle tahliyesine, sanık Osman Abalı'nın ise tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet, diğer 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları belirtilirken, bazılarının da evlerinde yapılan aramalarda, örgütün "simge parası" olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu bilgisine yer veriliyor.

İddianamede 45 şüphelinin, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden ve yargılamayı yapan mahkeme heyeti, geçtiğimiz celse 7 tutuklu sanık dışındaki 37 sanık ile başka suçtan tutuklu bir sanığın dava dosyalarının, mağduriyete neden olunmaması için bu dosyadan ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetmişti.

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FETÖnün İÜdeki Akademik Yapılanması Davası
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