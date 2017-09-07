FETÖ'nün İÜ'deki yapılanmasına ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7'si tutuklu 40 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin ikinci davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Gürsul'un da bulunduğu 7 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) sanıkların HTS ve baz istasyonları kayıtları ve IMEI numaralarına ilişkin yazının mahkemeye geldiği belirtildi. Gelen evrakların okunmasının ardından duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının tahliye taleplerine ilişkin beyanları alındı.

Tutuklu sanık Gürsul'un avukatı söz alarak, müvekkilinin mevcut yargılamalarda kriter olan Bank Asya'ya para yatırma, FETÖ'ya bağlı kurumlarda eğitim görme veya çalışma ve himmet gibi iddialardan suçlanmadığını, "ByLock" kullanıcısı olduğunu öne sürdü.

Gürsul'un avukatı, müvekkilinin bu iddiayla ilgili kullandığı telefonu "ByLock" kullandığı söylenen tarihten sonra yeni aldığını iddia ederek, "ByLock yargılamalarında 'ByLock' ile HTS sinyalleri karşılaştırılıyor. Klonlama, cep telefonlarının geçici modem haline getirilerek başka kişilerin ByLock'a girmesi ihtimaldir. Ders esnasında mobil erişim açılıp girildiyse muhtemeldir. FETÖ'yle bağlantılı olmadığı konusunda ısrarcıyız. Müvekkilimin bu yapıyla temas halinde olan kişilerle hiçbir ilişkisi söz konusu değildir. Yaklaşık 10 aydır tutukludur, 2 çocuğu var, ailesi mağdur oldu. Sağlık sorunları var. Öncelikle tahliyesini talep ederiz." dedi.

Söz alan sanık Fatih Gürsul da bu davanın ilk tutuklu kişisi olduğunu belirterek, "Ciddi mağduriyetler yaşıyorum. 2014'te 'ByLock' kullandığım iddia ediliyor ama ben telefonu 2015 yılında aldığıma ilişkin fatura sundum, bu iddiayı maddi delillerle çürüttüğümü düşünüyorum. Ben halbuki herkesin Bank Asya'ya koşup para yatırdığı bir dönemde F tipiyle mücadele ettim. Bu yüzden mağduriyetler yaşadım, doçentliği 2 yıl sonra geç almış birisiyim." iddiasında bulundu.

Annesi ve eşinin, bir saatlik görüşme için her hafta 18 saatlik yolculuk yaptığını ve ailesinin bu yüzden mağdur olduğunu ileri süren Gürsul, "Kendim için değil, ailemin bu mağduriyeti yaşamaması için her türlü adli kontrol şartına razı olduğumu, tutukluluk kararının tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da söz alarak, tahliyelerini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Gürsul'un da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen tutuksuz sanıkların, haftada bir imza atmasını kaldıran heyet, savunması alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla 13 Kasım'a erteledi.

- Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemleri anlatılan iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Aralarında eski İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 20 şüpheli, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.