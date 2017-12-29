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FETÖ'nün "İzmir Adliyesindeki fişleme" davası

- Örgüt üyelerinin bazı hakim, savcı ve personeli fişledikleri, bazı dosyalardaki bilgileri örgüte aktardıkları iddialarına ilişkin tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesinde yapılanan FETÖ üyelerinin, "bazı hakim, savcı ve personeli fişledikleri, bazı dosyalardaki bilgileri örgüte aktardıkları" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, geçici olarak görevlendirildiği için ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle ek süre talebinde bulundu.

Taraf avukatları da iddia makamının mütalaasına karşı beyanlarını gelecek duruşmada aktaracaklarını söyledi.

Daha sonra söz alan mağdur avukatlarından Burhan Şener, "İzmir Adliyesinden Bursa Adliyesine atanan bir hakimle görüşen M.A, bu kişiden aldığı isimleri istihbarata ve üst makamlara iletmiş. M.A'nın buralara ilettiği isimler arasında kimler vardı?" diye sordu.

Bunun üzerine söz verilen tutuksuz sanık M.A, "Aralarında yargı mensupları Akar Karasu, Durdu Kavak, Ali Sayın ve İbrahim Karanfil gibi isimleri FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi amaçlı verdim. Bu isimler ya meslekten ihraç edildi ya da tutuklandı." şeklinde cevap verdi.

Mağdur M.C. ise FETÖ soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edilmiş bir hakim olduğunu belirterek, 25 yıl devletine hizmet eden bir hakim olarak sadece görev yaptığını, sanıklar M.A. ve Y.K'nin fişlemesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.

Hangi yetkiye dayanarak fişleme yaptıklarını merak ettiğini dile getiren M.C, iki sanıktan da şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının talebini kabul ederek duruşmayı şubat ayına erteledi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "FETÖ/PDY üyelerinin adliyede kadrolaşması, fişleme yapması ve dosyalardaki bazı bilgilerin örgüte aktarılması" iddiaları üzerine 23 Şubat 2015'te Karşıyaka, Torbalı, Menemen ilçeleri ile Manisa'da operasyon düzenlenmişti.

Zanlıların, savcı ve hakimler hakkında "FETÖ ile bağlantılarına göre" fişleme yaptıkları, örgüte yönelik soruşturmalarla ilgili bilgileri UYAP üzerinden temin ederek FETÖ'ye aktardıkları, adliyeye personel alımına yönelik mülakatları etkilemek ve örgüt üyelerinin önünü açmak amacıyla yüksek puan alan diğer adayları "FETÖ üyesi" gibi gösterip elenmelerini sağladıkları iddia edilmişti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda İzmir'deki "delillerin karartılmasına yönelik dava" ile ilgili hakim, savcı ve adliye personeli hakkında belgeler ele geçirilmişti. Operasyonun ardından 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında dava açılmış, 28 Eylül 2016'daki duruşmada T.A. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Tutuklu sanık eski zabıt katibi Mehmet Fatih Sancak'ın dosyası ayrılmıştı.


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