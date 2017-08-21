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FETÖ'nün kapatılan okullarında çalışanlara operasyon

- Ankara merkezli 24 ilde, FETÖ'nün kapatılan okullarında çalıştığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 119 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün kapatılan okullarında çalışanlara operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 24 ilde, 119 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan alınan bilgiye göre, FETÖ'nün kapatılan okullarından görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli operasyon kapsamında 24 ilde tamamı ByLock kullanıcısı 119 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şu ana kadar şüphelilerden 40'ının yakalandığı, diğer şüphelilerle ilgili arama işlemlerine devam edildiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
ByLockFetöFetullahçı Terör Örgütü
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