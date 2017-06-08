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FETÖ'nün "kaymakam adaylarının imamı" hakim karşısında

- Örgütün 99. dönem kaymakam adaylarının abisi olduğu iddia edilen kişinin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 99. dönem kaymakam adaylarının abisi olduğu iddia edilen Mehmet P'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Tokat Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet P, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Darbe girişiminden önce FETÖ'nün sözde MİT ve emniyet imamlarının Ankara'da yaptığı toplantılara kılık değiştirerek katıldığı öne sürülen Mehmet P, savunmasında, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetti.

Sanık, öğretmen olduğunu, 6,5 aydır tutuklu bulunduğunu, neden tutuklandığını bilmediğini ifade ederek, aleyhindeki tanık ifadelerini kabul etmedi.

ByLock kullandığı yönündeki emniyet raporunu da reddeden Mehmet P, bakıma muhtaç 3 kızı bulunduğunu belirterek, beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmanın ardından meslekten çıkarılan kaymakam Hakan Balsüzen'i tanık olarak dinledi. Balsüzen, "Mahmut" olarak tanıdığı Mehmet P'nin 99. dönem kaymakam adaylarının abisi olduğunu öne sürdü.

Kaymakam adaylarından oluşan 5-6 kişilik grupları olduğunu ve 15 günde bir Ankara'ya gelerek Mehmet P'nin imamlığında sohbet toplantıları yaptıklarını anlatan Balsüzen, örgüte himmet adı altında para verdiğini de kabul etti.

Tanık ifadesi hakkındaki beyanı sorulan Mehmet P, Hakan Balsüzen'i tanımadığını iddia etti. Mehmet P, "Bu kişiyi ne daha önce gördüm ne telefonla görüştüm ne de para aldım." diye konuştu. Mehmet P'nin avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet P'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, davayı 28 Eylül'e bıraktı. Heyet, ayrıca tanık olarak dinlenecek Mustafa Güzel'in adresinin belirlenmesi için emniyete müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

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