FETÖ'nün Konya Barosu Yapılanması'na ilişkin dava

KONYA (AA) - Konya'da darbe girişiminin ardından avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, sanıkların avukatları ile yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı sanıklardan 17'sinin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

İlk söz verilen tutuklu sanık eski Konya Baro Başkanı Fevzi Kayacan, baro başkanlığı dönemindeki söylemlerinden dolayı yargılandığını savundu.

Konuşmalarına bakıldığında demokrasinin ve hukukun üstünlüğünden bahsettiğini aktaran Kayacan, sürekli demokrasi ve hukuktan bahseden birinin silahlı terör örgütüne üye olmasının düşünülemeyeceğini ileri sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) amaçları doğrultusunda kimseden emir almadığını ve kimseye emir vermediğini iddia eden Kayacan, şunları kaydetti:

"FETÖ/PDY terör örgütüne para yardımında bulunmadım. Bu yapıya himmet, burs, kurban adı altında yardımda da bulunmadım. Hayatımın hiçbir döneminde bu yapının evlerinde, yurtlarında kalmadım. Örgüt lideri olarak belirtilen şahsa insan üstü bir misyon yüklemedim. Amerika'ya gittim ama örgüt lideri olduğu belirtilen kişiyi ziyaret etmedim. Sohbetlerine, himmet toplantılarına katılmadım. Hain kalkışmayı gerçekleştirenlerle fikir birliğim ve eylem birliğim yoktur. Darbe girişiminin hemen ardından 55 baro başkanıyla ortak şekilde yapılan açıklamayla darbeyi kınadık."

Duruşmaya, verilen aradan sonra devam edilecek.

- FETÖ'nün Konya Barosu yapılanmasına ilişkin iddianame

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 45 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçlarından dava açıldığı belirtiliyor.

İddianamede, "bazı sanıkların ByLock kullandıkları, hukuk fakültesi öğrencilerine burs imkanları sağlandığı, stajyer avukatların örgüt yapılanmasına dahil edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu, 'kurban parası' adı altında örgüte maddi destek sağlandığı, yine bir kısım sanıkların sıklıkla Pensilvanya'daki örgüt elebaşını ziyarete gittikleri, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Bank Asya'yı ayakta tutabilmek için yüklü miktarda paralar yatırdıkları, darbeye destek niteliğinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları hususlarına yer verildi." ifadeleri kullanıldı.

