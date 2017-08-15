FETÖ'nün Konya'daki üniversite yapılanması davası başladı

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selçuk Üniversitesi'ndeki (SÜ) akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilenlerin de aralarında olduğu 12'si tutuklu 25 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılarak ifade veren tutuksuz sanık Akif Mutaf, lise döneminde FETÖ'nün dershanelerine gittiğini söyledi.

Üniversite yıllarında FETÖ'nün evlerinde kaldığını anlatan Mutaf, "Ben bu cemaatin bir terör örgütüne dönüşeceğini nereden bileyim. Bu cemaate FETÖ denilmeden önce dershanelerine gittiysem, bu yapılanmanın dershanelerine giden herkes yargılanmalı." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Mücahit Ünal da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiğini ve demokrasi nöbetlerine katıldığını ifade etti.

Hakkındaki terör örgütüne üye olma suçlamasına ilişkin hiçbir somut delil bulunmadığını savunan Ünal, gizli tanık ifadelerini kabul etmediğini belirterek, üniversitedeki asistan yapılanmasından sorumlu olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Ünal, Bank Asya hesabındaki parayı da çektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Küçük kızımı 4 yaşına kadar bu cemaatin ana okuluna gönderdim. Okul yöneticileri Zaman Gazetesi abonesi olmam yönünde baskı yaptı. İlk başta abone olmamıştım. Velisi abone olan öğrenciler için okulda çeşitli sosyal faaliyetler düzenleniyordu. Kızım da 'baba biz bu programlara neden katılmıyoruz' dediği için abone olmak zorunda kaldım."

Duruşma, yarın sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.



- AK Parti'li Etyemez duruşmayı izledi

Öte yandan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve beraberindeki bir grup partili, Konya Adliyesine gelerek duruşmayı izledi.

Etyemez, adliye önünde yaptığı açıklamada, FETÖ'nün kripto yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ihanetin cezalandırılması adına süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

Hukuka ve yargıya inandıklarını vurgulayan Etyemez, "Suçlular, bu sürecin sonunda hak ettiği cezayı alacaklardır. Teşkilatımızla başından beri davaları takip ediyoruz. Hem Ankara'daki hem de İstanbul'daki davaları da genel merkez olarak, milletvekilleri olarak nöbetleşe takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.