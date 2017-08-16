FETÖ'nün Konya'daki üniversite yapılanması davası

KONYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selçuk Üniversitesindeki (SÜ) yapılanmasına yönelik davada, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12'si tutuklu, 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanık İbrahim Arslan, savunmasında, Hukuk Fakültesinde en kıdemli öğretim üyesi olduğunu ve hiçbir öğrenciye ayrıcalık tanımadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, Hukuk Fakültesindeki FETÖ'cü akademisyenlerin yakalanmasına yönelik olarak yürütülen operasyonlara tepki gösteren Arslan, "Sanki darbeyi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapmış gibi 39 kişilik bir liste yayınlandı. Birkaç aylık asistanlar bile görevden alındı." dedi.

Hakkındaki iddialara cevap vermek yerine, açığa alınma ve tutuklanma sürecini anlatan Arslan, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Arslan, fakültede her zaman zıt gruplar arasında bir denge unsuru olduğunu ve SÜ'de değil de başka bir üniversitede olsa açığa dahi alınmayacağından emin olduğunu iddia etti.

Kendisinden şikayetçi olan öğrencilerin verdikleri ifadelerin asılsız olduğunu öne süren Arslan, "İki öğrencim, benim sosyal medya hesabımdan Bank Asya'ya yönelik attığım tweetlerle ilgili acımasız ifadelere yer verdiğimi söylemiş. Ben bu yazdığım tweetlerin, sunulan dosyadan incelenmesini istiyorum." diye konuştu.

Arslan'ın talebi üzerine mahkeme başkanı, atılan tweetlerin dosyadaki çıktılarına bakarak, "FETÖ'nün darbe girişiminin ardından firari kişiler lehine, HSYK tarafından FETÖ'nün bertaraf edilmesine yönelik oluşturulan Yargıda Birlik Derneğinin aleyhine tweet atıyorsunuz. Attığınız tweetler sadece Bank Asya lehine de değil. Zaman gazetesi, FETÖ okulları hepsi var. Devleti yönetenlere karşı attığınız tweetleri saymıyorum bile." dedi.

Mahkeme başkanının bu cevabı karşısında sanık Arslan'ın sessiz kaldığı görüldü.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.