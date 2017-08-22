ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozan eğitim yapılanması''na dahil oldukları gerekçesiyle haklarında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 18'i tutuklu 75 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Ata, Alper Cihan Ateş, Hakan Güneş, Soner Gebenli, Bülent Saygılı, Şeyhamit Karataş, Davut Demircioğlu, Ömer Zengin, Tolga Köksalan, Ziya Özarslandan, Hacı Ömer Gebenli, Mehmet Gök, Süleyman Aydoğan, Yusuf Başyiğit, Mehmet Ak, Mehmet Ali Bilgehan, Mustafa Şimşek, Sedat Genç ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitlerinin yapıldığı duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Sanık Ali Ata, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve silahlı veya silahsız hiçbir terör örgütüne üye olmadığını söyledi.

18 yıldır eğitimcilik yaptığını belirten Ata, Bank Asya'da 2002'den bu yana hesabı olduğunu ve şüpheli bir hesap hareketliliğinin bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı'nın "Hakkında örgütün sağlık çalışanları mütevelli heyetine sohbet hocalığı yaptığın iddiaları mevcut" hatırlatması üzerine sanık Ata, hiçbir sohbet toplantısına katılmadığını söyleyerek, "Bu yapıya hiçbir şekilde himmet adı altında yardım yapmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Davut Demircioğlu ise FETÖ/PDY terör örgütüne ait kripto yazışma sistemi olan ''ByLock'' uygulamasını cep telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını ifade etti.

Mahkeme Başkanının 'hakkında örgütün mahrem imamı olduğun iddiaları mevcut' demesi üzerine savunmasını sürdüren Demircioğlu, şunları kaydetti:

''Mahrem imam olduğum yönündeki iddia çok ağır bir ithamdır. Ben bu iddiayı kabul etmiyorum. Çünkü mahrem imam değilim. Bu örgütün sohbet toplantılarına katılmadım. ByLock uygulamasını kullanmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Mahkeme heyeti duruşmayı, diğer sanık savunmalarının da alınabilmesi için yarına erteledi.