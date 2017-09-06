FETÖ'nün "mağdur algısı" COCO mesajlarında - Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin derinleştirilen soruşturmada, deşifre edilen gizli haberleşme programı COCO mesajlarında, FETÖ üyelerinin tutuklu yakınlarıyla röportaj yaparak mağdur algısı oluşturmaya çalıştıkları belirlendi - Paylaşılan mesajlarda, tutuklu yakınlarının röportaj vermeleri için ikna edilmesi istenirken, örgüt üyelerine röportaj sayısı için hedef konulduğu tespit edildi - Mesajlardan: - "Çekim esnasında yüzler buzlanacak sesler bile değiştirilerek habere sunulacak. Yani tedbir üst seviyede olacağı için acilen bu konuyu duyuralım, röportaj için ikna edelim. Acil dönüş bekliyoruz"

06 Eylül 2017 Çarşamba 12:00