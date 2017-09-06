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FETÖ'nün "mağdur algısı" COCO mesajlarında

- Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin derinleştirilen soruşturmada, deşifre edilen gizli haberleşme programı COCO mesajlarında, FETÖ üyelerinin tutuklu yakınlarıyla röportaj yaparak mağdur algısı oluşturmaya çalıştıkları belirlendi - Paylaşılan mesajlarda, tutuklu yakınlarının röportaj vermeleri için ikna edilmesi istenirken, örgüt üyelerine röportaj sayısı için hedef konulduğu tespit edildi - Mesajlardan: - "Çekim esnasında yüzler buzlanacak sesler bile değiştirilerek habere sunulacak. Yani tedbir üst seviyede olacağı için acilen bu konuyu duyuralım, röportaj için ikna edelim. Acil dönüş bekliyoruz"

FETÖ'nün


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Anahtar Kelimeler:
FetöFETÖ/PDYİzmir Cumhuriyet SavcılığıOkan Bato
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