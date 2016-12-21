KONYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları iddia edilen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Konya merkezli 30 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 120 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda aranan 10 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 30'a çıktığı öğrenildi.

Başsavcılığın, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik "Anayasa'yı ihlal", "yasama organını engellemeye teşebbüs", "hükümete karşı isyan" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında yürütülen üç aşamalı operasyonda gözaltına alınan 180 şüpheli, ifadelerinde "mahrem abiler"in kendilerine asker olmaları için yaptıkları baskıları anlattı.

- "Dini bütün insanların hepsi Çanakkale savaşlarında şehit edilmiş"

"Hakan" kod adlı şüpheli subay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, seçilen öğrencilerin pilot olmalarına karar verildikten sonra çeşitli motive edici yöntemlere başvurulduğunu söyledi.

İnançlı ve vatansever öğrencilerin askeriyeye yönlendirilmesi konusunda sohbetler yapıldığını aktaran şüpheli, örgüt abisinin, "Çanakkale savaşlarında dini bütün insanların hepsi şehit edildi. Bundan dolayı da ülkede gayrimüslimler daha fazla. Ezici çoğunluğa ulaştılar. Devlet kurumlarına inançlı insanların gelmesi gerekiyor. İnançlı ve vatansever insanların yetiştirilmesinde bize çok görev düşüyor." dediğini belirtti.

- "Darbeleri önlemek için orduya elaman yerleştiriyoruz" diyerek darbeye teşebbüs ettiler

Şüpheli askerlerden biri de örgüt abileri tarafından istekli olmaları gerektiği, abdestinde, namazında olan kişilerin askeriye ve emniyet gibi önemli kurumlarda görev almaları yönünde teşvik edici konuşmalar yapıldığını vurguladı.

Askeriye ve emniyetteki görevlilerin içki içen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, başörtüsü karşıtı kişilerden oluştuğunun söylendiğini anlatan şüpheli, "İrticayı bahane ederek sürekli darbe yaptıklarını bize anlattılar. Kafirlerin yerine bizim gibi Müslüman neslin ve Anadolu'dan yetişen öz Türk çocuklarının olması gerektiğini her fırsatta anlatmaya başladılar. Hatta zaman zaman dışarıdan gelip bize sohbet veren abiler de bu konuyu her seferinde dile getiriyorlardı. Allah'a inanmayan ve buna tahammülü olmayan insanların değil, abdestli, namazlı, bizim gibi düzgün insanların ordunun içinde bulunmasını istediklerine vurgu yaparlardı." ifadelerini kullandı.

- Söyledikleriyle, yaptıkları farklı

Bir başka şüpheli ise şu bilgileri verdi:

"Bizlere abiler şu anki askeriyede rütbelilerin büyük çoğunluğunun dindar insanlara karşı olduklarını, 28 Şubat'ta da dindar insanlara çok zulmedildiğini bildirdi. Bunların hepsinin alkol alan, vatanını, milletini sevmeyen kişiler olduğunu belirterek, bizim gibi inançlı insanların askeriyeye girerek Müslüman insanlara yapılan zulmü engellememiz istendi. Bizim gibi dindar insan ne kadar çoğalırsa dindar personelin askeriyeden atılmasını engelleyebileceğimiz söylendi. Bu şekilde bizi motive ediyorlardı.

Bunun yanı sıra bizden alenen vakit namazlarını kılmamamız, cuma namazlarına gitmememiz istendi. Namaz kılarsak asker olduğumuzda bu konu ihbar edildiğinde işten atılabileceğimiz bildirildi."

Birçok şüpheli de anlatılanlar karşısında askeriyeden başka bir şey düşünemez hale geldiklerini, örgüt abileri tarafından askeriyede dini bütün insanların olmadığına işaret edildiği, "tedbir" adı altında deşifre olmamaları için açıktan namaz kılmama ve abdest almama, oruç tutmama, cumaya gitmeme gibi, dinin emrettiklerinden uzak durmalarının istendiğini aktardı.