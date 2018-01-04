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FETÖ'nün "mahrem abisi" sınırda yakalandı

- Örgütün "mahrem abileri"nden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalandı

FETÖ'nün

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "mahrem abi" olduğu değerlendirilen eski öğretmen, yurt dışına kaçarken, Edirne'de yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen eski öğretmen hakkında, örgütün "mahrem abileri"nden olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Daha önce örgütle ilgili başka bir soruşturma kapsamında hakkında açılan davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve denetimli serbestlik hükümleriyle tahliye edilen şüpheli Ö.E, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak üzereyken, Edirne'de gözaltına alındı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından Kocaeli'ye getirileceği öğrenildi.

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