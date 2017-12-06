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FETÖ'nün "mahrem imamı" hakim karşısında

- Erzurum'da, terör örgütünün polis memurları gruplarından sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen araştırma görevlisi Çetin Doğan'ın yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün

ERZURUM (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yöneticileri arasında yer aldığı ve örgütün Erzurum'daki polis memurları gruplarından sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen araştırma görevlisi Çetin Doğan'ın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan ile avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve ByLock programını kullanmadığını ileri sürdü.

Teknolojisi meraklısı biri olduğunu öne süren Doğan, "Bir takım programlar indirmişimdir. Ama ByLock'u indirmedim. Kullanmadığım bir şeyin trafiğini de kabul etmiyorum. Kıble ve ezan programlarından indirmiş olmam dolayısıyla böyle bir tespit yapılmış olabilir." dedi.

Doğan, herhangi bir kod adı kullanmadığını da savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çetin Doğan'ın bu halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olan Çetin Doğan'ın, FETÖ/PDY'nin Erzurum büyük bölge yapılanmasına bağlı küçük bölge içerisinde "Cemil" kod ismini kullanıp "Lise" biriminde (polis memurları sorumlusu) C vasfında mahrem imam olduğu anlatılıyor.

Doğan'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, polis memurları grupları sorumlusu olduğu, örgüte himmet verdiği, örgüt içerisinde katalog evliliği yaptığı, örgüte müzahir Bank Asya Katılım Bankasında hesabının bulunduğu ve örgütte yönetici vasfında yer aldığı anlatılan iddianamede, sanığın kendisine bağlı örgüt birimi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, Doğan'ın, "terör örgütü yöneticisi olduğu" gerekçesiyle 15 ila 22,5 yıl arasında hapsi isteniyor.

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DavaDuruşmaErzurumFetöMahrem Imam
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