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FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

- Şanlıurfa'da örgütün "mahrem imamı" olduğu tespit edilen sanığa 9 yıl hapis cezası verildi

FETÖ'nün

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Abidin Açıkgöz ile avukatı katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Açıkgöz, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Açıkgöz, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün "mahrem imamı" ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Açıkgöz'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

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FetöHapisşanlıurfaŞanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi
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