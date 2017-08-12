FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin teslim olmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 11 oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 10 Ağustos'ta gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski Fenerbahçe TV Haber Müdürü Yasir Kaya avukatıyla Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelerek teslim oldu. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 24 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.