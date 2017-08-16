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FETÖ'nün 'medya yapılanması' soruşturmasında 9 tutuklama

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ'nün 'medya yapılanması' soruşturmasında 9 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "medya yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık sorgularının ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay ve Yasir Kaya tutuklandı.

Zanlılardan Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"Bylock" kullandıkları tespit edildiği belirtilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Diğer 24 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muhabirler: Murat Paksoy, Muhammed Enes Can, Murat Kaya

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Anahtar Kelimeler:
ByLockFetöMedya YapılanmasıTürkiye
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