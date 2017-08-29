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FETÖ'nün MİT korkusu mesajlara yansıdı

- Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin derinleştirilen soruşturmada deşifre edilen gizli haberleşme programı COCO mesajları, FETÖ'deki dağılma ve panik havasını ortaya koydu - Şifreli haberleşme programı aracılığıyla gönderilen mesajlarda, güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla ağır darbe alan FETÖ mensuplarının açığa çıkmamaları için uyarıldığı belirlendi - Deşifre edilen mesajdan: - "MİT, itirafçılardan bir ekip kurarak yeni bir çalışma başlatmış. Gizlenenler nasıl gizleniyor, siz eskisi gibi ziyaret edin, bize haber verin' demişler. Herkes dikkatli olsun"

FETÖ'nün MİT korkusu mesajlara yansıdı

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Anahtar Kelimeler:
FetöFETÖ/PDYİzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıMİTÖrgüt üyesiTerör örgütü
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