FETÖ'nün MİT korkusu mesajlara yansıdı - Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin derinleştirilen soruşturmada deşifre edilen gizli haberleşme programı COCO mesajları, FETÖ'deki dağılma ve panik havasını ortaya koydu - Şifreli haberleşme programı aracılığıyla gönderilen mesajlarda, güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla ağır darbe alan FETÖ mensuplarının açığa çıkmamaları için uyarıldığı belirlendi - Deşifre edilen mesajdan: - "MİT, itirafçılardan bir ekip kurarak yeni bir çalışma başlatmış. Gizlenenler nasıl gizleniyor, siz eskisi gibi ziyaret edin, bize haber verin' demişler. Herkes dikkatli olsun"

29 Ağustos 2017 Salı 11:26