FETÖ'nün muhasebe hileleri iddianamede - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında hazırlanan 628 sayfalık iddianamede, resmi olmayan gelir ve giderlerin holdingin iç içe geçmiş şirketleri üzerinden aklandığı bilgisine yer verildi - Holdingin 51 şirketinden sadece 11'inin aktif olduğu belirtilen iddianamede, bu şirketlerin satışlarının yüzde 70'inin resmi olarak kayıt altına alındığı, kayıt altına alınmayan satışlardan elde edilen gelirlerin de ortaklardan alınmış gibi gösterilerek, şirketlerin ortaklara borçlandırıldığı anlatıldı - İddianamede, ortakların resmi olmayan gelirlerini iç içe geçmiş pasif şirketler üzerinden muhasebe hileleriyle akladığı, şirketlerin yasal olmayan gelirinden FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle kapatılan dernek ve kurumlara "zekat" adı altında yüksek meblağlarda para gönderildiğinin tespit edildiği yer aldı

24 Ağustos 2017 Perşembe 11:20