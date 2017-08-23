İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılan aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davanın ilk duruşması, sanık savunmasıyla devam ediyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmada savunma yapan Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, 25 yıllık görev hayatı boyunca herhangi bir cezai ve idari soruşturma geçirmediğini, takdir belgeleriyle ödüllendirildiğini söyledi.

İddianamede hakkında FETÖ ile ilintili bazı derneklere bağışta bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Kurubal, eşinin Kimse Yok mu Derneği'ne 2011 yılında SMS atarak bağışta bulunduğunu ifade etti.

Kurubal, o tarihte söz konusu derneğin kamuya yararlı dernekler arasında yer aldığını anlatarak, "O dönem terör örgütü ile bağlantısı ortaya konulmamış bir derneğin bugün terör örgütü olarak gösterilerek bizlerin suçlanması, devletin vatandaşına tuzak kurması anlamına gelir." iddiasında bulundu.

Hakkında FETÖ bağlantılı kişilerle HTS kayıtlarının bulunduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını savunan Kurubal, söz konusu kişilerin kaymakam ve valiler gibi meslektaşları olduğunu, bu kişilerle de mesleki konularda iş görüşmeleri yaptığını öne sürdü.

Tutuklu sanık eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır da Kimse Yokmu Derneği'ne 2011 yılında SMS atarak bir kez bağış yaptığını anlattı.

İddianamede kendisinin parlatılarak Bağcılar Kaymakamlığı'na getirildiği yönündeki suçlamaları kabul etmediğini belirten Çakır, "Bağcılar, 22 kilometrekare alan içinde 700 bin nüfusa sahip ve Suriyelilerin en çok yaşadığı bir yer. Kaymakamlık makamı da altı market, üstü overlokçu olan bir binada yer almaktadır." dedi.

Bank Asya'daki hesabının bireysel emeklilik hesabı olduğunu, bu hesabı 17-25 Aralık sürecinden sonra başka bankaya aktarmak istediğini ancak birikimden yararlanamayacağı için 2 yıl bekletmek zorunda kaldığını savunan Çakır, daha sonra bu hesabını başka bir bankaya aktardığını dile getirdi.

Tutuklu sanık eski Muğla Valisi Fatih Şahin de herhangi bir yetkisi olmayan merkez valisi olarak görev yaptığını belirterek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik suçlamanın düşürülmesi gerektiğini, bunu kullanmak yönünde bir yetkisinin olmadığını ileri sürdü.

Okul ve meslek hayatı boyunca FETÖ ve herhangi bir yapılanmayla bir ilişkisinin olmadığını öne süren Şahin, çalışmalarının tamamımın anayasal çerçevede yürüttüğünü iddia etti.

Şahin, defalarca mülkiye müfettişlerince incelendiğini ancak kendisiyle ilgili FETÖ bağlantılı bir hususa rastlanmadığı iddiasında bulunarak, bu konuyla alakalı hakkında herhangi bir şikayetin olmadığını öne sürdü.

İnsan haklarının başında yaşama hakkının geldiğini ve vatandaşların güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamanın önceliği olduğunu ifade eden Şahin, bunun için güvenlik güçleriyle gece gündüz çalıştığını belirtti.

Darbe girişimini desteklemesinin mümkün olmadığını savunan Şahin, "TBMM’nin bombalanması, bütün Türk halkının bombalanması demektir. Bunu yapanların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum." dedi.

Şahin, FETÖ üyesi olmadığını ve bu terör örgütüne herhangi bir finansman sağlamadığını öne sürerek, Karaman Valiliği döneminde Samanyolu Yayıncılığa arazi kiralama işinin kendisinden önceki 3 vali zamanında başlayan uygulama olduğunu anlattı.

Bunun tüm yayın organları için geçerli bir uygulama olduğunu öne süren Şahin, "Bu yayın organı da legal olduğu için buna da yer verilmiştir, ücreti karşılığında sözleşmesi yenilenmiştir. Diğer yayın gruplarının faydalandığı hizmeti bu yayın kuruluşuna vermemek suçtur, anayasanın eşitliği ilkesine aykırıdır. Ben göreve başladığımda bu kuruluşun mevcut sözleşmesi zaten vardı. Bu fiil suç ise yapılan denetimlerde tespit edilmesi ve soruşturma açılması gerekirdi. Burada kamunun zarara uğratılması söz konusu değil aksine kar etmiştir." diye konuştu.

Şahin, SODES projeleri yoluyla FETÖ ile irtibatı belirlenen kuruluşlara kaynak aktararak örgüte finansman sağlamadığını ileri sürerek, bu yönde İçişleri Bakanlığı araştırma raporlarında buna yönelik bir ibarenin yer almadığını savundu.

Meslek hayatı boyunca bir kişiyi bile kamu kurumlarına yerleştirmediğini iddia eden Şahin, Türkçe Olimpiyatları için para aktardığı suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Şahin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığı iddiasında bulunarak, tahliyesini talep eti.

Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat da savunmasını tamamladı.

Duruşma, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir’in savunmasıyla sürüyor.