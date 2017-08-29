Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Fener hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

FETÖ'nün Nazilli okullarındaki öğretmen yapılanması davası

- Aydın'ın Nazilli ilçesinde kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapanlara yönelik davaya devam edildi

FETÖ'nün Nazilli okullarındaki öğretmen yapılanması davası

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesinde kapatılan okullarındaki öğretmen yapılanmasına ilişkin 17'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülen davanın ikinci oturumuna, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşma öncesinde salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sanıkların yakınları, polis kontrolü ve üst aramasının ardından salona alındı.

Duruşmada sanıklar ve avukatların savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DavaDuruşmaFetöPdy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5