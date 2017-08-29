FETÖ'nün Nazilli okullarındaki öğretmen yapılanması davası

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesinde kapatılan okullarındaki öğretmen yapılanmasına ilişkin 17'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülen davanın ikinci oturumuna, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.
Duruşma öncesinde salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sanıkların yakınları, polis kontrolü ve üst aramasının ardından salona alındı.
Duruşmada sanıklar ve avukatların savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.