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FETÖ'nün "ortak savunma taktiği" COCO mesajlarında

- FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasının deşifre edildiği operasyonda ele geçirilen COCO mesajlarında, uzaktan erişimle ulaşılan bir internet sitesi aracılığıyla örgüt üyelerine hukuki bilgiler verildiği tespit edildi - Örgüt üyelerinin mesajla yönlendirildiği site, savunmalarında ağız birliği etmişcesine söylemlerde bulunan, mahkemelerde çelişkili ifadeler vererek tutarsız davranışlar sergileyen FETÖ mensuplarının aslında bir merkezden yönlendirildiklerini ortaya koydu - COCO aracılığıyla oluşturulan gruba örgütün "Ege bölge imamı" Nurettin K. tarafından gönderildiği tespit edilen mesajlarda, örgüt üyeleri "hukuki konularda yararlanabileceğimiz adresler" başlığıyla, adli kontrolle serbest bırakılan bir avukatın açtığı internet sitesine yönlendiriliyor

FETÖ'nün

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CocoEge YapılanmasıFETÖ/PDYİzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıMesajOperasyonörgüt
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