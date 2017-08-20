FETÖ'nün "para kasası" holdingin içini boşaltmış - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin sözde "para kasası" Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında hazırladığı 628 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi - FETÖ/PDY'nin sözde Gaziantep bölgesinin mütevelli heyetinde yer alan Taner Nakıboğlu'nun, holdingin "hileli iflası" için kapatılan Zirve Üniversitesinin ekonomi, maliye ve hukuk bölümlerinden akademisyenlerle toplantılar düzenlediği kaydedilen iddianamede, Nakıboğlu'nun kamuoyunda holdingin kayyum heyetince zarara uğratıldığı algısı oluşturmayı hedeflediği aktarıldı - Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazları satarak parayı parça parça Osman Nakıboğlu'na aktardığına dikkat çekilen iddianamede, bu miktarın da yaklaşık 22 milyon dolar olduğu, böylelikle sanıkların muhtemel kayyum atanmasından önce holdingin içini boşalttığı bilgisine yer verildi

20 Ağustos 2017 Pazar 11:13