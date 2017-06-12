Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...

FETÖ'nün "peygamberli rüya" aldatmacası

- İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Tabanca'nın bilgisayarından elde edilen belgede, Hazreti Muhammed'in örgütte "mütevelli" olarak anılan kişilerin toplantılarına katılarak yoklama yaptığı, katılımcıların da havariler ve sahabelere benzetildiğine dair ifadeler yer alıyor - Örgüt mensuplarını etkilemek için mütevelli toplantılarına Hazreti Muhammed'in ruhen katıldığının yazıldığı belgeden: - "Bildiğiniz gibi her işin öncüleri var. İsa'nın öncüleri havariler, Efendimizin öncülerine sahabeler, bu devrin öncülerine de mütevelliler diyoruz"

FETÖ'nün

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Aliağa Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖ/PDYIzmirMehmet TabancaTerör örgütü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5