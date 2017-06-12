FETÖ'nün "peygamberli rüya" aldatmacası - İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Tabanca'nın bilgisayarından elde edilen belgede, Hazreti Muhammed'in örgütte "mütevelli" olarak anılan kişilerin toplantılarına katılarak yoklama yaptığı, katılımcıların da havariler ve sahabelere benzetildiğine dair ifadeler yer alıyor - Örgüt mensuplarını etkilemek için mütevelli toplantılarına Hazreti Muhammed'in ruhen katıldığının yazıldığı belgeden: - "Bildiğiniz gibi her işin öncüleri var. İsa'nın öncüleri havariler, Efendimizin öncülerine sahabeler, bu devrin öncülerine de mütevelliler diyoruz"

12 Haziran 2017 Pazartesi 11:16