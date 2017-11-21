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FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında

FETÖ firarisi Adil Öksüz başkanlığındaki darbe hazırlık toplantılarına katıldığı ortaya çıkan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Birol Kurubaş hakil karşısına çıktı.

FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

Darbe girişiminin ardından firar eden, darbe girişiminin planlandığı villadaki toplantılara örgütün firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile katıldığı belirlenen ve 4 Kasım'da İstanbul'da yakalanan Birol Kurubaş duruşmada sanıklar arasında hazır edildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 17 Kasım 2017'de tutuklanan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" olduğu belirlenen Kurubaş'a duruşmada mesleği soruldu.

Öğretmen olduğunu, son yıllarda da pazarlama ve tanıtım şirketlerinde çalıştığını anlatan Kurubaş, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Parmak izin çıkmış evde haberin var mı?" sorusu üzerine avukatıyla görüşemediğini belirterek savunma için süre istedi.

Kurubaş'a savunmasını hazırlaması için süre verilirken, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı yüzüne okundu.

Darbe planının yapıldığı evde parmak izi bulunmuştu

"Sami" kod adlı Birol Kurubaş'ın, darbe girişiminden önce Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan ve örgüte ait Empati Danışmanlık Şirketi adına kiralanan üç katlı villada Öksüz başkanlığında yapılan darbe toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

Toplantıya Öksüz ve Kurubaş'ın yanı sıra Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit'in de katıldığı belirlenmişti.

Kurubaş'ın 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki 5 ayrı toplantıya katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Aramalarda elde edilen cam şişede yapılan analizde Kurubaş'ın parmak izlerine rastlanmıştı.

Muhabir: Aylin Sırıklı

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