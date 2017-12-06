FETÖ'nün sivil yapılanmasına büyük darbe

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan mahrem evlerine düzenlediği operasyonun, örgütün sivil kanadına büyük darbe vurduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar ve Kırıkkale'de FETÖ'nün Ankara ve mühendislik yapılanmasına mensup 97 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan mahrem evlerinde kaldığını tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.

"Deniz Kuvvetleri imamı" da yakalandı

Gözaltına alınanlar arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in yanı sıra FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Alpay K, "Asker abisi" Harun İ, "Eğitim ablası" Halise İ, FETÖ'nün "Ankara evlendirme sorumlusu" Ender G, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçe sorumluları, himmet ve bölge imamları ile "ortaokul ve lise öğrencileri toplantı sorumlusu"nun da olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 40'ının, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

Şüphelerin üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramada bulunan 200 bin lira, sahte kimlik, örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin gizlendiği bu evlerde örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete getirildiği, firari 37 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun FETÖ'nün sivil kanadına büyük darbe vurduğu da belirtildi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz, Serdar Açıl, Sertaç Bulur