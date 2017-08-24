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FETÖ'nün Söke'deki esnaf yapılanmasına ilişkin dava

- Davada ara karar verildi, tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edildi

FETÖ'nün Söke'deki esnaf yapılanmasına ilişkin dava

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Söke ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin davada, 26'sı tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülen davanın bugünkü oturumuna, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşma öncesinde salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sanıkların yakınları, polis kontrolü ve üst aramasının ardından salona alındı.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların savunmaları tamamlandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan H.E, F.D, H.K. ve M.Ş. hakkında tahliye kararı verip duruşmayı 29 Kasım tarihine erteledi.

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