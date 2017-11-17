FETÖ'nün sözde

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mali kasası" olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen "Habbab Hoca" lakaplı Ünal Üne tutuklandı.

Muğla'nın Marmariş ilçesinde 4 Kasım 2017'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde Erzurum'a getirilen Ünal Üneş'in, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından polislerce Erzurum Cumhuriyet Savcılığına çıkartılan Üneş, buradaki ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

"Habbab Hoca" olarak bilinen Üneş'in, örgütün "Erzurum mali kasası" ve Kimse Yok mu Derneğinin Erzurum'daki temsilciliğinin kurucusu olduğu, ayrıca kentte örgüt adına himmet toplama, toplantı yapma gibi faaliyetleri yürüten örgüt mensupları arasında yer aldığı belirtildi.