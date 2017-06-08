FETÖ'nün sözde

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Erzurum serrehberi", "Erzurum bölge akademisyen imamı" ve örgütün yöneticilerinden olduğu öne sürülen Kamil Servi, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Kamil Servi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada son savunması alınan Servi, 8 aydır tutuklu bulunması sebebiyle mağdur olduğunu söyledi.

Terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu yönündeki iddiayı kabul etmeyen Servi, "Bu uygulamayı 45 gün kullandığım ve 15 mesaj attığım iddia ediliyor, bu gerçeği yansıtmıyor. Bazı kişilerin 'ben bunun imam olduğunu biliyorum' demesine istinaden mi yargılanıyorum. Ayrıca hakkımda 'ByLock' tutanağı tutan kişilerden de şikayetçiyim. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Fatih Yılmaz da esas hakkındaki mütalaada, sanığın iddianamede belirtildiği üzere atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğunu vurgulayarak, cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık Servi, "Kovuşturmanın derinleştirilmesine yönelik taleplerinin yerine getirilmediği takdirde mahkemenin karar veremeyeceğini düşünüyorum." karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, Servi'nin bu taleplerinin aksini gösteren belgeler olması sebebiyle reddedildiğini belirterek, cezasında herhangi bir indirim yapmadığı sanığa "silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu" gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Kamil Servi'nin 17-25 Aralık'tan sonra kendi isteğiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli mesajlaşma programı ByLock programını kullandığı belirtiliyordu.

Soruşturma çerçevesinde gizli tanıkların da beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, Servi'nin 2015'de örgütün sözde "Erzurum bölge akademisyen imamı" ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen grubunda üniversite hazırlık dershanelerinin başındaki abilerden olduğu anlatılıyordu.

İddianamede, sanığın örgütte hiyerarşik olarak rehberlerin üstünde yer alan ve "baş rehber" anlamına geldiği belirtilen örgütün sözde "Erzurum serrehberliği"ni yaptığı ileri sürülüyordu.

Servi'nin, örgütün finans kaynağı Asya Katılım Bankası'na düzenli olarak para transferi yaptığı, örgütle ilişkili şirketlerde ve dernekte sigorta kaydının bulunduğu ve delilleri ayrıntılı olarak belirtilen eylemlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, sanığın cezalandırılması talep ediliyordu.