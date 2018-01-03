FETÖ'nün Tekirdağ'daki

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "finans yapılanmasına" yönelik soruşturma sonucunda, örgüt adına faaliyette bulundukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 11 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 7'si tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada, kimlik tespitinin ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanıklardan Rasim Akdeniz, FETÖ ile ilgisinin olmadığını, böyle bir örgütü tanımadığını öne sürerek, isnat edilen suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık Özgür Atansay ise FETÖ veya bir terör başka örgütü ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını, bu örgütün varlığını basından duyduğunu ileri sürerek, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi. Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların savunmalarının dinlenmesine karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.





