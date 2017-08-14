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FETÖ'nün Tekirdağ'daki iş adamı ve kamu görevlileri davası

- Malkara ilçesinde örgüt adına faaliyet bulundukları, örgüte finansal destek sağladıkları ileri sürülen 78 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek

FETÖ'nün Tekirdağ'daki iş adamı ve kamu görevlileri davası

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde örgüt adına faaliyet bulundukları, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 78 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada 34'ü tutuklu 78 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından zanlılar hakkında hazırlanan iddianame okundu.

İddianamenin okunmasından sonra tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi. Mahkeme şu ana kadar 4 tutuklu sanığı dinledi. Sanıklar isnat edilen suçlamaları reddetti. Mahkeme diğer sanıkların savunmalarının yarın dinlenmesine karar verdi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 34'ü tutuklu 78 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.





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