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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 69 tutuklama

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 74 şüpheliden 69'u tutuklandı - Diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 69 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen 74 şüpheliden 69'unun tutuklanmasına, 5 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 74 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerin tümü, tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 69'unun tutuklanmasına, 5'inin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Şüphelilerden birinin etkin pişmanlıktan yararlandığı, bir şüphelinin ise özürlü bir çocuğunun bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.


- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 70 şüpheli var

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar tutuklananların sayısı 155'e ulaşırken, serbest bırakılan 41 şüphelinin de etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu belirtildi.

Soruşturmada gözaltına alınan 70 kişinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Haklarında yakalama ve gözaltı talimatı verilen 78 şüphelinin ise halen firari olduğu ve arama işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 27'si mahrem imam, 333 asker olmak üzere toplam 360 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen operasyonlarda, 282 kişi yakalanmıştı.

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